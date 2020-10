Mundschutz, Abstand, Raumluftfilter

„Ich bin froh, dass er da steht.“ Christian Karch streichelt sein Filtrinchen, wie der Inhaber des Da-Vino-Restaurants seinen neuen Raumluftreiniger liebevoll nennt: 1,30 Meter ist das Gerät hoch, 61 Zentimeter breit und 69 Zentimeter tief. „Heute läuft er zum ersten Mal“, sagt Karch. Leise saugt das Gerät die Raumluft an, filtert sie und gibt die saubere Luft zurück in den Raum.

„Das Gerät läuft auf Stufe drei, 1000 Kubikmeter Luft in der Stunde werden gefiltert“, erklärt Karch, „mein Lokal hat 420 Kubikmeter, in einer Stunde wird die Luft also mehr als zwei Mal komplett keimfrei gefiltert.“ Ein Superspreader, quasi eine Corona-Virenschleuder, wäre „in meiner absolut aerosol- und virenfreien Raumluft schlicht wirkungslos. Hier hat es saubere Luft wie in den Bergen auf 3000 Meter Höhe.“

Aus Verantwortung gegenüber seinen Gästen und Mitarbeitern habe er das Gerät für sein Restaurant angeschafft. Die Saison mit der Außenbewirtung ist zu Ende, die Gäste sitzen wieder im Restaurant – wenn sie denn kommen: „Die Leute haben in Innenräumen Angst vor Corona, sie sind vorsichtig, aber das Gerät gibt Sicherheit“, so Karch, „es löst das Problem, es bringt wirklich was. Und wenn es das gibt, dann nutze ich es auch.“ Es ist neben dem Mundschutz und dem Abstand die dritte Maßnahme gegen das Coronavirus in seinem Restaurant. Durch Zufall habe er von dieser Möglichkeit erfahren und nicht lange überlegt.

Detlef von der Lieck, Geschäftsführer der Herstellerfirma Trotec: „Das indirekte Infektionsrisiko durch Aerosole in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen steigt schnell an, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist.“ Dies sei im Winter oft nicht möglich. Der TACV+ habe ein F7-Vorfiltersystem und einen H14-Hepa-Hochleistungsfilter. Er könne das Risiko einer indirekten Corona-Infektion signifikant senken. Von der Lieck bezieht sich auf eine Studie des Institutes für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universität der Bundeswehr (München), in der das Gerät als „eine sehr sinnvolle technische Lösung“ bezeichnet wird, die die Virenlast in der Raumluft begrenze und die indirekte Infektionsgefahr durch Aerosole stark verringere.

Theoretisch wird so nicht nur die Luft in Operationsräumen keimfrei gehalten, theoretisch könnten die Geräte auch in Restaurants, Schulen, Büros, Geschäften, Wartezimmern, Gemeinde- und Vereinshäusern sowie in allen Aufenthalts- und Essensräumen zum Einsatz kommen. Auch in Bars, Clubs oder Eventveranstaltungen. Von der Lieck kritisiert den Gesetzgeber, der die Öffnung von Bars und Clubs generell untersagt: „Da die derzeit sowieso nicht öffnen können, ist die Nachfrage aus diesen Gruppen bisher gering.“

Der baden-württembergische Gaststättenverband Dehoga steht der Filterung der Raumluft als Maßnahme in der Gastronomie etwas kritisch gegenüber: „Aktuell können wir keine allgemeingültigen Aussagen dazu treffen, ob solche Investitionen unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes effektiv und ob sie wirtschaftlich betrachtet sinnvoll sind“, erklärt Tobias Zwiener auf Anfrage dieser Redaktion: Denn „völlig offen ist, inwieweit Gäste das akzeptieren und honorieren. Deshalb gibt es unsererseits keine generelle Empfehlung in technische Anlagen zur Luftreinigung zu investieren.“

Der Dehoga-Geschäftsführer für Grundsatzfragen schlägt stattdessen vor, die Außenbereiche der Gastronomie mit Zeltlösungen, Decken und Heizpilzen zeitlich länger offen zu halten. Auch soll „ganz offensiv mit dem eigenen Hygienekonzept umgegangen werden, Sicherheits- und Abstandsregelungen eingehalten und klar kommuniziert und vermarktet werden, damit die Gäste sich entsprechend sicher fühlen können.“ Bei der Bund-Länder-Abstimmung kürzlich in Berlin war erstmalig auch von einem bundesweiten Förderprogramm für Raumluftanlagen die Rede. Details wurden aber nicht genannt.

Für Restaurantbesitzer gibt es damit derzeit keinen direkten Vorteil bei der Anschaffung eines solchen Raumluftfilters: Die Masken müssen weiter getragen werden, und der Sicherheitsabstand muss auch mit dem Gerät eingehalten werden. Die Investition dient derzeit also tatsächlich nur dem Schutz der Gäste und Mitarbeiter.

„Ich würde mir wünschen“, sagt Karch, „dass Hochleistungsfilter staatlich subventioniert würden, denn wer Elektromobilität der Umwelt zuliebe subventioniert, der sollte der Gesundheit zuliebe in Zeiten von Covid-19 auch Hochleistungsfilter subventionieren. Denn wer A sagt zur Umwelt, der sollte auch B sagen zur Gesundheit der Bürger.“

Und dabei kommt ihm noch eine ganz andere Idee: „Wenn das Gerät die Luft komplett filtert, dann könnten theoretisch die Leute bald wieder im Lokal rauchen.“

