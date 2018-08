Museum bietet Rabatte auf Tickets an

Die Sonderausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ in den Reiss-Engelhorn-Museen (rem) öffnet am Sonntag, 16. September, ihre Pforten. Momentan laufen die Vorbereitungen im Museum Zeughaus noch auf Hochtouren. Bis zum 9. September gibt es dabei noch eine Rabattaktion, darauf weist das Museum jetzt hin. An der Museumskasse erhalten Interessierte Eintrittskarten zum Sonderpreis von 11,50 Euro.

50 verschiedene Exemplare

Die Ausstellung der rem will nachweisen, dass es Mumien und Mumifizierung nicht nur im Alten Ägypten gab. Sie präsentiert mehr als 50 Mensch- und Tiermumien aus verschiedenen Natur- und Kulturräumen. Der zeitliche Bogen spannt sich von den Dinosauriern über alte Hochkulturen bis in die Gegenwart. Ein besonderer Fokus der Präsentation liegt dabei auf der Mumienforschung. In acht inszenierten Laborbereichen lernen die Besucher verschiedene Methoden kennen. Sie tauchen in Jahrtausende alte Geheimnisse ein und erhalten faszinierende Einblicke in die Welt der Mumien.

Die reduzierten Eintrittskarten gibt es Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr an der Kasse im Museum Weltkulturen D 5, ab dem 1. September auch an der Kasse im Museum Zeughaus C 5. red

