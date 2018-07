Museum freut sich auf den Stern

Anzeige

Im Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg freut man sich auf ein Geschenk von Mercedes-Benz: Der fünf mal fünf Meter große Werbe-stern auf dem Dach des Hochhauses am Parkring wird – wie mehrfach angekündigt – nach beinahe sechs Jahrzehnten heute abmontiert und zu der ehemaligen Benz-Fabrik gebracht. Dort erwartet Museumsleiter Winfried Seidel die Lieferung am späten Nachmittag. „Wir freuen uns auf das ungewöhnliche Ausstellungsstück“, hatte Seidel auf Nachfrage erklärt. Im Außenbereich des Automuseums will er in Absprache mit Nachbarn einen Platz finden, an dem das beleuchtete Logo präsentiert werden kann.

Suntat-Logo kommt Ende August

Dietmar Göllner, Sprecher der Mercedes Benz Vertriebsabteilung (Berlin), will sich zu den Gegebenheiten in Mannheim nicht äußern. Das Aus für den Mannheimer Stern habe jedenfalls nichts mit der Werbestrategie des Autobauers zu tun: „Unverändert gibt es eine Vielzahl von Mercedes-Sternen auf Gebäuden Dritter in Deutschland – daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.“ Für den „vereinzelten Rückbau von Mercedes-Sternen“ gebe es „spezifische und standortbezogene Gründe, wie die Beendigung des Mietvertrages für den Dachstern oder ein veraltetes Design.“ Welche Gründe Daimler in Mannheim zum Rückzug veranlasst haben, bleibt somit offen.

Klar ist dagegen, dass der Lebensmittel-Großhändler Suntat auf dem Dach am Parkring die Nachfolge mit einem ähnlich großen Marken-Logo, das neben dem Schriftzug eine Sonne darstellt, antreten wird. Nach Auskunft von Suntat-Sprecher Erdal Türemis wird die Werbeanlage derzeit konzipiert. Nach Entwurf und Bau könne sie wahrscheinlich bis Ende August auf dem Dach aufgestellt werden. lang