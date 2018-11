Museum wegen Bauarbeiten elf Monate geschlossen

Mannheim.Sie brummt laut, Temperatur und Luftfeuchtigkeit schwanken, es bildet sich Kondenswasser an den Fenstern und sogar an einigen Stellen Schimmel: Wegen „Gefährdung unseres Kulturguts“ gibt es im Schlossmuseum „akuten Handlungsbedarf“: So begründete Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, am Mittwoch, dass Prunkräume und Objektmuseum ab März 2019

...