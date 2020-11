Museums-Neubau im Rohbau fast fertig

Außen sieht man nur Absperrgitter, Baumaterial, Maschinen, den Kran. Aber innen kommt dann der „Wow-Effekt“. Eine zehn Meter hohe Eingangshalle mit integrierter Empore für Veranstaltungen, zwei Ausstellungsräume, besser Säle, mit vier und fünf Metern Höhe sind im Hinterhof von C 4,12 für das neue Museum Peter und Traudl Engelhorn-Haus entstanden – künftig die höchsten Räume der Reiss-Engelhorn-Museen. Die Rohbauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

„Im Januar sind wir durch, die Planung für den Innenausbau läuft“, sagt Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen. Als Vorstandsvorsitzender der von Traudl Engelhorn gegründeten Brombeeren-Stiftung ist er der Bauherr – aber nur noch bis zum Monatsende. Bereits zum 1. Dezember übernimmt Wilfried Rosendahl, sein Nachfolger als Generaldirektor ab 2021, die Leitung der Stiftung und damit auch die Bauherrenschaft, damit ein gleitender Übergang gelingt.

Glas-Skulptur mit Wasser

Wieczorek übergibt eine Baustelle, die im Zeitplan liegt, „und voll im Kostenplan“, wie er betont. Die 300 000 Euro Mehrkosten, die durch nachträgliche Auflagen zur Erdbebensicherheit entstanden, seien durch einkalkulierte Puffer im Budget von 10,5 Millionen Euro abgedeckt. Durch die Corona-Pandemie habe es kaum Verzögerung gegeben.

Ende 2021 soll der Neubau fertig sein. Bis er bespielt und eröffnet werden kann, werde es aber noch einige Monate dauern. „Man muss bei Sicherheits- und Klimatechnik ja immer viel justieren“, so Wieczorek.

Hinter dem von der Brombeeren-Stiftung erworbenen Wohnhaus C 4,12 waren alte Gebäude abgerissen und eine jetzt bebaute Freifläche geschaffen worden. Im Juni 2019 hatte die Mäzenin den Grundstein gelegt. Der Neubau nach dem Entwurf des Büros Motorplan-Architekten bietet 2500 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Platz finden soll im Erdgeschoss die hochwertige Sammlung zeitgenössischer Glaskunst. Zudem bietet der Neubau die Chance für eine größere Präsentation von Fotokunst. Der neue, gemeinsame, repräsentative Eingang am Toulonplatz führt dann auch zum Bassermann-Haus mit der Ausstellung „Musikwelten“. Hinzu kommen ein zentraler Museumsshop, ein Café mit Plätzen zum Toulonplatz hin sowie Büros und Proberäume für das Kurpfälzische Kammerorchester, das auch das große Atrium für Konzerte nutzen will.

Bei der Grundsteinlegung hatte Traudl Engelhorn spontan noch zugesagt, einen Brunnen für den Toulonplatz zu stiften. Ihn gestaltet, wie die künstlerische Glasfront des Gebäudes C 4, 12, der österreichische Glasbildhauer und Künstler Florian Schluifer. Allerdings soll es kein Springbrunnen sein, sondern „eine Skulptur mit Stelen aus Glas und Edelstahl, aus der Wasser rieselt“, wie Wieczorek das Werk beschreibt. Im Dezember wird der Entwurf dem Stiftungsrat präsentiert. Das Kunstwerk werde beim Abgang zur Tiefgarage platziert und „keine Liegeflächen bieten“, wie Wieczorek betont.

Toulonplatz wird umgestaltet

Dass auf den Bänken auf dem Toulonplatz häufig Männer lagern, die viel Alkohol konsumieren und teilweise Museumsbesucher belästigen, moniert der Generaldirektor schon lange – und lange vergeblich. Im Zuge des Museums-Neubaus hat die Stadt aber nun zugesagt, 850 000 Euro in die Umgestaltung des Toulonplatzes zu investieren.

Mit der Bauausführung wird die Brombeeren-Stiftung beauftragt, die dafür weitere 150 000 Euro aufbringt. Vorgesehen ist, zwei Bäume vor dem Museum in D 5 zu pflanzen, das Pflaster in C 5 teilweise zu erneuern und statt des unbequemen Kopfsteinpflasters Wege aus Betonpflaster zum Zeughaus zu führen. Das Museumscafé soll von C 4 aus eine Außengastronomie auf C 5 betreiben, der Straßenabschnitt C 4/C 5 verkehrsberuhigt werden.

„Wir wollen da einen Wohlfühlplatz schaffen“, kündigt Wilfried Rosendahl an. Museum dürfe nach seinem Verständnis „nicht nur innen, verstaubt und mit Vitrinen“ passieren, sondern „wir müssen Themen nach draußen bringen, wir wollen den Platz lebendig machen und bespielen“, so Rosendahl. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es sei, Open-Air-Angebote zu machen. Künftig seien hier etwa Angebote in der Mittagspause denkbar.

Freitag, 27.11.2020