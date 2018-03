Musical über Karl Drais im Capitol

Anzeige

Das Capitol zeigt das Musical zum Fahrradjubiläum „Karl Drais – Die treibende Kraft“, am Donnerstag, 15. März um 20 Uhr. Thorsten Riehle hat zusammen mit Michael Herberger und Rino Galiano ein Musiktheater produziert, das sich mit dem Sommer 1817, der Geburtsstunde des Fahrrads und vor allem mit Karl Drais, seinem Erfinder und Konstrukteur, auseinandersetzt. Für das Musical verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Drais“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan