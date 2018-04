Musik aus den „Goldenen Zwanzigern“

Anzeige

In das Paris der 1920er Jahre zurückversetzt fühlten sich die Besucher von „Jazz im Quadrat“ auf den Kapuzinerplanken. Damals war eine Blütezeit von Kunst, Kultur und Wissenschaft. In den „Goldenen Zwanzigern“ änderte sich nicht nur die Mode. Auf vielen Gebieten herrschte Bewegung. In Europa entstand der Gypsy-Jazz, der erste in Europa praktizierte Jazzstil.

Er hat inzwischen längst weltweit Anerkennung gefunden, stellt aber immer noch in Europa die meisten praktizierenden Musiker und die größte Zuhörerschaft. Django Reinhardt war der erste Vertreter dieser Jazzrichtung, der Weltruhm erlangte. Und so war es nicht verwunderlich, dass bei wahrem Kaiserwetter auf den Kapuzinerplanken das „Jordan Weiss Quartett“ die Saison der Jazzkonzerte mit einer Hommage an diesen Künstler eröffnete.

Jordan Weiss selbst entstammt einer Familie, in der die meisten Mitglieder seit Generationen musizieren. An der Gitarre lässt er mit seinem Ensemble bewusst ursprünglichen Django-Reinhardt-Swing in der klassischen Besetzung Sologitarre, Geige, Rhythmusgitarre und Kontrabass aufleben. „Djangology“ „Oriental Shuffle“ „Solitude“ oder „Hungaria“ waren Beispiele, mit denen die Musiker Pariser Flair mit Leidenschaft und Herzenswärme auf die Freiluftbühne des „Mannheimer Morgen“ zauberten. Das hätte kaum besser zum daneben stattfindenden Französischen Markt passen können.