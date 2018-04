Musik-Austausch mit Afrika

Anzeige

„Was in Afrika anders läuft als bei uns?“ – Markus Sprengler , Jahrgang 1965, muss nicht lange nachdenken. „Die Künstler dort bleiben an ihren Projekten dran“, auch wenn sie keine Fördergelder vom Staat oder von Stiftungen bekommen. Diese Erfahrung machte der vielseitig engagierte Mannheimer Musiker, der in den vergangenen drei Jahren über das integrative Schüler-Musikprojekt „Hit the Beat“ der dortigen Freien Waldorfschule enge Kontakte nach Windhoek, der Hauptstadt Namibias, knüpfte.

Gemeinsamkeit durch Vielfalt

Markus Sprengler Nach „Supermercato“ (2005) legte Markus Sprengler 2017 das Solo-Album „Radio Serenity“ vor. Neben vielen anderen Aktivitäten – zum Beispiel bei der orthopädischen Hilfsorganisation Spine Alliance ist Markus Sprengler beim Verein „Mannheim sagt ja!“ in der Flüchtlingshilfe aktiv. In T 6, 10 betreibt seine Ehefrau Deborah Musso die Ten Gallery für zeitgenössische Fotografie, Medien und Kunst. Seit Anfang des Jahres ist Sprengler für die Grünen Mitglied des Bezirksbeirats Neckarstadt-West. Im Stadtteil will er die Integration der Bewohner politisch vorantreiben. Bei den Kommunalwahlen 2019 möchte er für den Gemeinderat kandidieren. Am Freitag, 27. April, 18 Uhr, präsentiert Markus Sprengler im Kiosk am Neumarkt, Alphornstraße 9, seine neue Veranstaltungsreihe „Talk und Musik im Kiez – Westbezüge“. Für Musik sorgt Sprengler dabei zusammen mit Stefan Kahne und Michael Germer. Gesprächsgäste sind der frühere Konversionsbeauftragte der Stadtverwaltung, Konrad Hummel, sowie Capitol-Geschäftsführer und Stadtrat Thorsten Riehle (beide SPD). lang

Achtmal war Sprengler seither an der Schule, um dort Jugendliche für ihre Auftritte im Windhoeker Kulturzentrum Warehouse Theatre gemeinsam mit Lehrern und Musikern in Gesang, Tanz, Rhythmus und Instrumentalspiel zu coachen. In dem Land, das bis 1990 zu Südafrika gehörte (1884-1915 deutsche Kolonie), prägen die Folgen der Unterdrückung und Rassentrennung bis in die Gegenwart hinein das Alltagsleben. Bei „Hit the Beat“, einem von der Stuttgarter Waldorflehrerin Simone de Picciotto initiierten Integrationsprojekt, geht es darum, dass die Schüler unterschiedlichster Herkunft über die kulturelle Vielfalt Gemeinsamkeiten entwickeln. Zu dem von der Würth-Stiftung finanzierten Projekt gehören auch Europa-Reisen der jungen Afrikaner. Zuletzt gastierte die rund 80-köpfige Schülergruppe aus Windhoek im Herbst 2016 in Worms und Heidelberg.

Doch Markus Sprengler ist auch in Windhoek vielfältig engagiert. Bei seinem letzten Besuch vor wenigen Wochen trat er mit afrikanischen Musiker-Kollegen beim Sommerfest (auf der Südhalbkugel geht die warme Jahreszeit gerade langsam zu Ende) des dortigen Goethe-Instituts auf. Sofort entstand die Idee für eine gemeinsame Band – und eine Einladung zu einem Popfestival in Tunesien ließ nicht lange auf sich warten. Kein Wunder: Der Vollblut-Musiker Sprengler ist seit 1985 mit verschiedenen Formationen unterwegs, nach der Rockband Palatinate kam eine beachtliche Karriere mit der szeneprägenden Ska-Band The Busters (1994-2002), bevor er in Mannheim der bundesweit erste Rock- und Pop-Beauftragte einer Stadtverwaltung wurde.