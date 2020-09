Musik im Quadrat am Café Binokel

Im Rahmen der Reihe „Musik im Quadrat“ findet nach den erfolgreichen Auftritten im Starks und dem Perché No am Donnerstag, 24. September, die dritte Veranstaltung statt. Im Bereich der Außengastronomie des Cafés Binokel auf den Kapuzinerplanken in O 6 spielt von 17 bis 20 Uhr das Duo Pentschev & Melzer, bestehend aus der Sängerin und Popakademie-Absolventin Maria Pentschev und dem Gitarristen und Sänger Christoph Melzer. Die Veranstaltungsreihe in der Innenstadt ist eine Gemeinschaftsaktion der Werbegemeinschaft Mannheim City in Kooperation mit der städtischen Tochter Event und Promotion Mannheim und Startup Mannheim im Rahmen der Unesco City of Music. Ziel ist es, mit kleinen „Platz-Konzerten“ zum Feierabend unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen. red/kako

