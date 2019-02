Musik-Kabarett Schatzkistl zeigt „Alla Gut!“

Über 22 000 Besucher haben das Stück „Alla Gur“ im Schatzkistl bereits gesehen. Am Samstag, 2. März, ist die Komödie mit Regina und Hugo Stegmüller wieder zu sehen. „Wenn man gerne über die Ecken, Kanten und Macken des typischen Mannheimers lacht, dann ist man hier genau richtig!“ heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Für die Vorstellung am Samstag, 2. März, um 20 Uhr verlosen wir dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Alla Gut“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. lang

