Musik-Kabarettistin lästert und singt über skurrile Erlebnisse

„Eine komisch-vielseitige Musik-Kabarett-Chansonnière“ – das ist Madeleine Sauveur. In ihrem Programm „Hin und weg – der Mann bleibt da“ plaudert, lästert und singt sie von den vielen kleinen Problemen, die die Welt schon jenseits des eigenen Gartenzauns bereithält.

Für die Vorstellung am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr, in der Kulturkirche Epiphanias in Feudenheim, verlost der „MM“dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 Uhr und 24 Uhr unter Telefon 01379/884611 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Kulturkirche“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020