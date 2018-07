Musik und Clowns für Kinder

Anzeige

Im Paletti Zirkuszelt wird es am heutigen Freitag, 20. Juli, laut und lustig: Um 18 Uhr treten die Clowns Sally & Pirelli, die bereits im Zirkus Roncalli und im Zirkus Sarrasani Vorstellungen gegeben haben, zusammen mit der Saxofonisten-Band SaxShop im Pfeifferswöth 28a auf. Sally und Pirelli wurden ausgebildet an renommierten Clownsschulen, und SaxShop überzeugt laut Veranstalter gleichzeitig mit Leidenschaft und Talent. Empfohlen wird die Vorführung ab fünf Jahren und die Tickets kosten 12 Euro, für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren 8 Euro. Kaufen kann man diese unter www.ticketmates.de/shop/zirkus-paletti/ramba-zamba (Vorverkauf in der Paletti-Halle). Weitere Infos unter www.saxshop-music.de und www.sally-pirelli.com. lob