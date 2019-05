Musik und Führung

Im Gästebuch hat er sich 1778 verewigt: Wolfgang Amadeus Mozart besuchte einst die Sternwarte – nun erklingen Melodien nach seinem Vorbild wieder dort. „Romantische und mitreißende Musik für Klarinette und Klavier“ verspricht die Mozartgesellschaft Kurpfalz den Zuhörern der Konzertmatinee in der Sternwarte in A 4, 6 am Sonntag um 11 Uhr. Annika Voges, Klarinette, und Margarita Dmitrashina, Klavier, spielen die Sonaten von Bohuslav Martinu und Carlos Gustavino, beides Komponisten, die zwar im 20. Jahrhundert gewirkt haben, aber doch weitgehend einem romantisierenden Klangideal nachspürten. Die Pianistin, ausgebildet von Richard Humburger an der Städtischen Musikschule, ergänzt Stücke von Reger und Bauer sowie die stürmische „Orage“ von Liszt. Das junge Duo ist bereits vielfach preisgekrönt und wurde gerade beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Mainz ausgezeichnet. Im Anschluss ist eine Führung vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Jugendförderung der Mozartgesellschaft sowie der Sternwarte zugute. pwr

