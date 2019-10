Musik und Literatur im Mundart-Kabarett

Ein Ausflug in die Kurpfalz – und weit darüber hinaus. Mit ihrem musikalisch-literarischen und kosmopolitischen Mundart-Kabarett ist das Ensemble Pfalz-Suite in der Thalia-Filiale (P 7). Zu Gast ist der deutsch-türkische Schriftsteller Hasan Dewran. Gelesen werden unter anderem Texte des Mannheimer Mundartpoeten Ulrich Wellhöfer auf Zazaki und Türkisch. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten für die Veranstaltung am Freitag, 18. Oktober, um 20.15 Uhr. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Pfalz-Suite“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. jor

