Musik und Stille in der Christuskirche

Chormusik mit kurzen Lesungen, Gebeten und meditativer Stille im festlich von Kerzen erleuchteten Kirchenrund – das gibt es am Sonntag, 26. Mai, wird um 18 Uhr in der Christuskirche. dann wird die beliebte Reihe „Evensong“ fortgesetzt. Dieser liturgisch-musikalischer Abendgottesdienst stammt aus der Tradition der Kirche von England. Dabei bringt die Konkordien-Kantorei unter Leitung von Heike Kiefner-Jesatko Werke von Albert Becker, Heinrich Schütz, Johannes Brahms und Anton Bruckner zu Gehör. An der renovierten Steinmeyer-Orgel spielt Kantor Niklas Sikner Stücke von Benjamin Britten und Herbert Howells und steuert so original englische Klänge bei. Die Sermonette, einen kurzen meditativen Impuls, liefert Pfarrer Stefan Scholpp. pwr

