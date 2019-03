Musik von Debussy im Zeughaus

Zum 101. Mal jährt sich in diesem Jahr der Todestag des französischen Komponisten Claude Debussy. Zu diesem Anlass lädt das Institut Français Mannheim am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr zum Themenabend ins Zeughaus in C 5 ein. Zunächst wird der Film „Prélude für Debussy“ von Marie Guilloux aus dem Jahr 2017 gezeigt. Er zeichnet anhand von Briefen, Aussagen heutiger Künstler, Archivmaterial und seiner Kompositionen das Leben des Komponisten nach. Im Anschluss werden die französische Mezzosopranistin Marie-Belle Sandis und der sizilianische Pianist und Dirigent Lorenzo di Toro Werke von Debussy darbieten, unter anderem Vertonungen von Stücken klassischer französischer Dichter wie Charles Baudelaire oder Pierre Louÿs. Karten für die Veranstaltungen sind für 18 Euro (ermäßigt 15 Euro) erhältlich. Der Abend findet zweisprachig auf Deutsch und Französisch statt. cvs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019