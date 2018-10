Musik zum Arbeitskampf

Der Mannheimer Alstom-Chor entstand 2003 aus dem Anspruch heraus, dem Kampf um Arbeitsplätze eine Stimme zu geben. Anlässlich seines 15. Geburtstags lädt der Chor am Samstag, 27. Oktober, zum gemeinsamen Feiern und Singen in das Gewerkschaftshaus in der Hans-Böckler-Straße 1 (Innenstadt) ein. Lange probte der Chor im Betriebsratsbüro des Unternehmens und baute im Laufe der Zeit sein Liederrepertoire mit Songs der Arbeiterbewegung und mit selbstgeschriebenen Stücken aus. Später folgten bundesweite Auftritte vor bestreikten Betrieben und auf Veranstaltungen der Gewerkschaften, die das Projekt schnell bekannt machten, heißt es. Einlass ist am Samstag um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. dikö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018