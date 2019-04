Musikalisch-literarischer Ausflug in die Pfalz

Die Auftritte des „Pfalz-Literatetts“ waren in der Region Kult. Jetzt ist eine Nachfolgeformation gefunden: die „Pfalz Suite“. Die musikalisch-literarischen Ausflüge präsentieren nun (v.l.) Ulrich Wellhöfer (Texte, Moderation), Yvonne Tröster (Querflöte), Maris Clemens (Gesang), Peter Tröster (Gesang, Klavier) und Nicole Fieber (Saxophon, Klarinette). Für ihren Auftritt am Freitag, 12. April, um 20.15 Uhr in der Thalia-Buchhandlung (P 7) verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Pfalz“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/sma (Bild: Dirk Thiesen)

