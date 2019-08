Musikalische Begegnung in der Feudenheimer Kulturkirche Epiphanias

Ein besonderes Konzert findet am Sonntag, 10. August, 18 Uhr, in der Kulturkirche Epiphanias, Andreas-Hofer-Straße 39, in Feudenheim statt. Unter dem Titel „Begegnungen“ treffen abendländische und orientalische Musikkultur aufeinander: Das Collegium Musicum Bergstraße aus Bensheim musiziert gemeinsam mit der syrischen Band Syriab Bild). Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Begegnungen“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. Karten gibt es auch an der Abendkasse, sie kosten zehn Euro. red/lang

