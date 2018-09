Musikalische Liebeserklärung an Mannheim

Mehr als 22 000 Besucher haben die musikalische Mannheim-Komödie „Alla Gut! Verliebt ins Quadrat“ im Schatzkistl bereits gesehen – ein Ende sei nicht ins Sicht, schreibt das Theater in der Augustaanlage 4-6. Auch am Samstag, 15. September, 20 Uhr, werden Lisbeth und Schorsch (Regina und Hugo Steegmüller) Mannheim-Songs von früher und heute präsentieren. Für die Vorstellung verlosen wir dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schatzkistl“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann erreichbar sein. imo

