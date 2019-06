Musikalische Reise zur Berliner Mauer im Capitol

Die Berliner Mauer war eines der „einschneidendsten“ Bauwerke und Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts. Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz beleuchtet in „Hinterm Horizont“ mit Musikern aus dem Capitol das „deutscheste aller Themen“ aus verschiedenen Blickwinkeln. Dabei gibt es Lieder von Marlene Dietrich bis hin zu Peter Fox oder BAP. Für die Vorstellung am Sonntag, 7. Juni, um 19.30 Uhr, im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Mauer“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. lia (BilD: Capitol)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.06.2019