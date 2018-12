Musikalische Spurensuche nach Johann Sebastian Bach

Die Mannheimer Bläserphilharmonie lädt mit ihrem Nikolauskonzert am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr im Rosengarten auf eine musikalische Spurensuche nach dem Komponisten Johann Sebastian Bach ein. Musiziert werden zum einen Bearbeitungen von Bach-Werken, zum anderen präsentieren die jungen Musiker Werke, die von Bach inspiriert wurden. Solistin ist die Sopranistin Sabine Vinke (Bild). Für das Konzert verlost der„MM“dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/884611 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Bläserphilharmonie“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. has (BILD: Bläserphilharmonie)

