Musikalisches Familienstück aus dem Orient

Das Nationaltheater zeigt am Sonntag, 15. Dezember, das musikalische Familienstück „1001 Nacht oder die Macht des Erzählens“, eine Koproduktion des Schauspiels mit dem Jungen NTM. Das deutsch-russisch-ukrainische Theaterkollektiv Subotnik feiert in seiner Version der Geschichtensammlung um verzauberte Affen, Sultan-Töchter und bucklige Sänger mit bekannten Narrationen, neuen musikalischen Kompositionen und großen Bildern die Macht des Erzählens. Der „MM“ verlost für die Vorstellung um 15 Uhr im Schauspielhaus am Goetheplatz dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/jor (Bild: Christian Kleiner/NTM)

