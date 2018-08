Musiker greifen für Aids-Hilfe zum Mikrofon

Anzeige

Beim Losverkauf zugunsten von Menschen mit HIV und Aids legte sich „Oma Lottchen“ im Engelskostüm mächtig ins Zeug. „Ich bin zwar nicht selbst betroffen von HIV, aber Freunde von mir. So kann ich was zurückgeben“, sagte Lothar Steininger aus Oggersheim.

Alles wurde ehrenamtlich vom Verein Benefiz Rhein-Neckar organisiert. „Mit dem Erlös aus der Tombola und der Spende des Wirts unterstützt der Verein zum einen die Präventionsarbeit, zum anderen die Versorgung und Betreuung von Menschen mit HIV und Aids in der Metropolregion Rhein-Neckar“, erklärte Vorstandsmitglied Dieter Camilotto.

Beim Regenbogenfest sollte aber vor allem eines: Gefeiert werden. Durch das Programm führten, wie jedes Jahr, die bekannte Travestiekünstlerin Dolly Dornfelder und Bastian Koch-Roesner. Auf der Bühne leisteten Musiker und Künstler aus allen Sparten einen unterhaltsamen Beitrag – das Publikum war begeistert. „Es ist ein schönes Fest. Wir sind gekommen, weil wir schwul sind und weil wir die gute Sache unterstützen wollen“, sagten Fred Reinhard und Peter Schäuble aus Mannheim.

Namhafte Mannheimer Künstler wirkten mit einem eindrucksvollen Programm bei diesem besonderen Event mit und zeigen Solidarität mit HIV-positiven Menschen. Mit „We are Family“ heizte die Band Voice.Net die Stimmung an. Andy and the Singing Ladies begeisterten mit fetzigen Pop-Songs. Auf eine musikalische Reise durch die größten Hits von „Sunrise Avenue“ bis zu „I got no roots“ entführte die Band Area Five.

Akrobatische Kunststücke

Mit faszinierender Akrobatik verzauberten David Marquant und Sebastian Braun vom Kinder- und Jugendzirkus Aladin. Danach eroberte ein echtes Mannheimer Kind mit eigenen Songs wie „His“ und „Hey Mannem“ die Bühne: Fabian Raad-McAndrew ist der Neffe von Joy Fleming. Für ihn „ist die Benefiz-Aktion eine Herzensangelegenheit“, wie er betonte.

Um die Arbeit des Vereins Benefiz Rhein-Neckar e.V. zu unterstützen, verzichteten alle Musiker und Künstler auf eine Gage. So auch die Mannheimer Girlgroup The Schogettes. Die Mädels luden das Publikum ein in die frühen 60er. Und Musikbegeisterte jeden Alters ließen sich vom souligen Sound der Schogetten mitreißen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.08.2018