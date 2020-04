Musiker spielen für Senioren

Sie dürfen nicht raus und keine Besuche empfangen – und das ausgerechnet an Ostern: die Bewohner von Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Daher wird das Kurpfälzische Kammerorchester am Osterwochenende dort spielen. „Wir wollen dennoch ein wenig Feiertagsstimmung und Abwechslung in die Heime bringen“, so Dietmar von Hoyningen-Huene, der Vorsitzende des Trägervereins. Wegen des Besuchsverbots in den Heimen werden die Musiker die Einrichtungen nicht betreten. Geplant ist, dass Kleinformationen des Kurpfälzischen Kammerorchesters – etwa Trios oder Streichquartette – am Ostersonntag „Fensterln-Konzerte“, wie es Geschäftsführerin Gabriele Gefäller nennt, geben. Musikalische Frühlingsgrüße unterhalb der Fenster sind am Wichernhaus in Neckarau, am Thomashaus in Neuhermsheim, vor dem Pflegeheim Regine-Kaufmann-Haus in Ilvesheim und am Caritas-Förderzentrum St. Johannes in Ludwigshafen vorgesehen.

Seit März und bis zunächst Ende April hat das Kurpfälzische Kammerorchester wegen des Coronavirus sämtliche Konzerte und Auftritte absagen müssen. Individuell üben die Musiker weiter. Um mit seinem Publikum dennoch weiterhin in Kontakt zu bleiben, stellt das Orchester auf seiner Internetseite kko.de unter dem Motto „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“ in regelmäßigen Abständen kleine Videos ins Netz, in denen die Musiker ihre eigene Interpretation von Frühling vorstellen – und das ist teilweise sehr amüsant, wenn etwa der Hund plötzlich mitwirkt. pwr

