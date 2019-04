Musiker übernehmen die Kontrolle

Als es am frühen Nachmittag noch relativ leer auf den Planken ist, reicht der Platz sogar für das ein oder andere Tänzchen. „Vier Männer von Welt“ stehen mit ihren Instrumenten – einer Gitarre, einer Trommel, einem Saxofon und einem Sousafon (einer Art Tuba) – auf den Schienen mitten auf den Planken, zu den südamerikanischen Rhythmen legen eine Frau und ein Mann einen kurzen Tanz auf das Pflaster, bevor sie lachend weitergehen.

Nur ein paar Schritte weiter hat sich der Shanty Chor Mannheim aufgebaut. In Seemannshemden und mit einem roten Nicki-Tuch um den Hals stehen die Männer und Frauen vor dem Schaufester eines Modegeschäfts und schmettern Lieder mit Küstenflair, begleitet vom Akkordeon. Eine große Menschentraube hat sich davor gebildet, viele Leute filmen den Auftritt mit ihren Smartphones. Als die Straßenbahn kommt, muss sie sich mit beständigem Bimmeln einen Weg durch die Menschen bahnen.

Viel Musik auch in den Läden

Wenige Stunden später ist der Bahnverkehr längst eingestellt und die Musiker haben vollends die Kontrolle über die Planken übernommen. Vielfältig ist das Programm, das die Besucher genießen können. Und das nicht nur vor, sondern auch in den Geschäften. In der Thalia-Buchhandlung am Paradeplatz tritt zum Beispiel die Gitarrengruppe der Musikschule Mannheim auf. Bei Douglas gibt es Musik von einem Klarinetten-Duo, das aber beinahe untergeht, weil sich schräg gegenüber vor dem Wempe-Juwelier eine andere Band von der Musikhochschule Mannheim mit E-Gitarre und Schlagzeug aufgebaut hat. Deren Songs sind viel lauter als die beiden Klarinetten.

Leichter haben es die Musiker des Trio Ampless: Sie stehen ohne Konkurrenz im vierten Stock bei Engelhorn und sorgen bei den Besuchern für gute Laune: Mit Gitarre, Saxofon und Kontrabass spielen sie Blues-Rhythmen, die noch im Erdgeschoss deutlich zuhören sind.

Aber nicht nur auf den Planken geht es musikalisch zu: Auch auf dem Marktplatz ist eine große Bühne aufgebaut. Hier treten Studierende der Popakademie auf, etwa die Gruppe Leopold: Sänger Timo Weinkirn präsentiert seine neue Single „Translate“ und wird von seinen Fans gefeiert. Die Stimmung ist gut, und die jungen Musiker nutzen die Bühne, um sich zu präsentieren.

Das Highlight bleiben aber die Gruppen, die als Walking-Acts über die Planken laufen. „Das ist wirklich gute Musik. Gerade, wenn man ein Eis isst, kann man bei den Gruppen gut mal eine Pause machen“, findet Thomas Buss, der zur Musik von „Vier Männer von Welt“ seine Abkühlung genießt: „Das ist einfach schön abwechslungsreich.“

Trommler übertönen Sänger

Neben dem Shanty-Chor ist es vor allem die Band Brass to go, die viele Zuhörer anzieht. In ihren knallig roten Anzügen stehen sie in zwischen den Häusern und spielen wahlweise den „Imperial March“ oder die „Cantina Band“ aus Star Wars oder „O’ when the Saints“.

Aber die Musik der Gruppe ist nicht jedermanns Geschmack: „Das ist nicht so meine Musik“, sagt etwa Karin Kopper. Sie sitzt auf einer der neuen Holzbänke, nicht weit entfernt von der Brass-Band. „Ich bin mit ein paar Bekannten aus dem Chor hier, wir wollen uns gleich lieber den Shanty-Chor anhören, da singen ein paar frühere Chormitglieder von uns mit.“ Die Shanty-Sänger haben es aber nicht leicht, denn ein paar Häuser weiter kommt bereits der Trommelpalast heranmarschiert: Rund ein Dutzend Männer und Frauen in Brasilien-T-Shirts, die ihren Bongos und Pauken Samba-Rhythmen entlocken und wie eine Blaskappelle über die Straßen ziehen und denen an die 100 Menschen folgen. Mit seinen Schlagwerken übertönt der Trommelpalast den Shanty-Chor auf 100 Meter, da tun einem die Sänger beinahe leid.

Doch so beliebt der Trommel-Sound bei einem Großteil der Planken-Bummler auch ist – mit der Zeit kann er auch nervig werden. Das sagt zumindest Nic Wolter: „Die sind echt gut, aber nach einer Weile ist es halt doch auch immer das Gleiche.“ Er ist zusammen mit Jonas Jannusch in der Innenstadt unterwegs. Der hat unter den vielen Bands, die auf den Bühnen auf den Planken auftreten, einen klaren Favoriten: „Einige von denen sind wirklich richtig gut. Zum Beispiel Flourishless, die kann man gerne wieder einladen.“

