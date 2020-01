Musikschüler mit großen Erfolgen

Der Mannheimer Nachwuchs hat beim 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ sehr gut abgeschnitten. Alle 95 Talente von der städtischen Musikschule wurden mit einem Preis bedacht. Zudem ging der mit 100 Euro dotierte Sonder-Preis der Mozart Gesellschaft Kurpfalz an Joy Xinyue Xun (Klavier, Altersgruppe Ia).

Das hervorragende Abschneiden aller Musikschüler „belegt die hohe Qualität der Arbeit und musikalischen Ausbildung, die hier geleistet wird“, lobt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert.

Zu dem offenen Wettbewerb hatten sich insgesamt 233 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene angemeldet. Das sei eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, so Organisator Thomas Zelt, der seit 1995 den lokalen Vorentscheid leitet.

„Immer wieder schönes Erlebnis“

Bjoern Strangmann, der Leiter der Musikschule, zeigt sich überzeugt davon, dass alle Teilnehmer „insbesondere aus dem Vorbereitungsprozess ganz viel mitnehmen“ – etwa, wie man an einer Sache dranbleibe und bestimmte Ziele, die man sich gemeinsam mit Lehrern setze, auch erreiche. „Und durch die Teilnahme am Wettbewerb ist ein großes Ziel bereits verwirklicht.“ Dank gebühre auch den Eltern, die ihren Kindern ermöglichten, ein Instrument überhaupt zu spielen, und diese sehr unterstützten.

Zu den herausragenden Teilnehmern gehörte das Klarinetten-Duo Caroline Schmahl und Jonas Hoffmann, die in der Wertung Holzbläser-Ensemble in der Altersgruppe IV vor die Jury traten. Die 16- und der 14-Jährige aus der Musikschulklasse von Lehrer Ralf Schwarz waren schon mehrmals beim „Jugend musiziert“-Landeswettbewerb, Jonas Hoffmann vergangenes Jahr auch beim Bundeswettbewerb.

„Es ist wie immer ein ganz schönes Gefühl, auch weil da so viele mitmachen, die man kennt“, wird Caroline Schmahl in der städtischen Pressemitteilung zitiert. Die anfängliche Aufregung falle bald einfach ab, und sie habe dann eigentlich immer ein positives Gefühl. „Es macht auch Spaß, einfach zu musizieren“, so die 16-Jährige, die auch Geige spielt. Seit sie sechs Jahre alt ist, hat sie schon rund zehn Mal an „Jugend musiziert“ teilgenommen.

„Man hat natürlich Verantwortung, man muss ja auch üben“, ergänzt Jonas Hoffmann. „Aber mir macht Musik auch richtig viel Spaß. Es ist auch ein ganz schönes Erlebnis – jedes Jahr aufs Neue“, so der 14-jährige Klarinettist und Pianist, der seit fünf Jahren bei „Jugend musiziert“ mit von der Partie ist. Diese Kombination aus Freude an der Musik und Übung zahlt sich ganz offensichtlich aus: Mit fantastischen 24 von 25 möglichen Punkten erreichte das Duo schließlich einen Ersten Preis mit Weiterleitung. red/sma

