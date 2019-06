Musiktalente feiern Erfolg

Dirigent Dominique Civilotti (Dritter von rechts) mit Musikern. © MBP

„Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“: Mit dieser Auszeichnung ist das Jugendblasorchester der Mannheimer Bläserphilharmonie vom Deutschen Musikfest in Osnabrück zurückgekehrt. Die 30 jungen Musiker nahmen unter der Leitung von Dominique Civilotti am Wertungsspiel für Blasorchester teil und erreichten dabei mit 90,5 von maximal 100 Wertungspunkten die Auszeichnung. Das Orchester präsentierte sich dabei in der Anforderungskategorie Drei (von vier) mit dem Pflichtstück „High Spirits“ von Andrew Noah Cap sowie dem Wahlstück „Ferne Weite“ von Rolf Rudin.

Man habe so die Stadt Mannheim „mit hoher musikalischer Qualität“ vertreten und ein großes Lob der Jury eingeheimst, die „das besonders ausgeprägte musikalische Zusammenspiel sowie das intensive Aufeinanderhören aller beteiligten Musiker“ hervorhob, zitiert Melanie Moll vom Orchestermanagement die Jury. Das 2006 gegründete Orchester umfasst Musiker im Alter von elf bis 20 Jahren – von der Querflöte bis zur Tuba. Viele wechseln danach in die Mannheimer Bläserphilharmonie. pwr

Samstag, 22.06.2019