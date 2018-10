Muslimas antworten auf Fragen

„Ich bin eine Muslima – Haben Sie Fragen?“ lautet der Titel einer Aktion, die am Samstag, 27. Oktober, stattfindet. Auf die Beine gestellt wird sie von der Frauenorganisation Lajna Imaillah der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde. Von 10 bis 14 Uhr werden ein paar Frauen der Gemeinde an einem Stand am Paradeplatz für Fragen der Passanten bereitstehen. Ziel der Aktion ist es, dass Menschen persönlich miteinander in Kontakt treten, „eventuelle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und somit zu einem friedlichen Miteinander bei tragen“, wie Faiza Ahmad, Koordinatorin für interreligiösen Dialog innerhalb der Frauenorganisation, mitteilt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018