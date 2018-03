Muslime besorgt um Sicherheit

Anzeige

In mehreren Städten gab es Angriffe auf türkische Moscheen und Läden. Und auch in Mannheim geht derzeit die Angst in den türkisch-islamischen Gemeinden der Stadt um, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und den Kurden in Syrien auch hier zu Gewalt führen könnten. Der Islamische Bund am Luisenring hat sich deshalb gestern an die Stadt gewandt und um mehr Polizeischutz gebeten.

„Der Islamische Bund Mannheim ist nach den Anschlägen auf Moschee- und Ditib-Einrichtungen in Deutschland sehr besorgt, dass auch seinem Gotteshaus am Luisenring und seinen Besuchern etwas geschehen könnte“, heißt es in dem Schreiben an Oberbürgermeister Peter Kurz. Auch in Mannheim sei die Lage ernst, sagen Gemeinde-Vorsitzender Bilal Dönmez und Ehrenvorsitzender Osman Ozay. Sie wünschen sich mehr Polizeipräsenz vor Moscheen und Vereinen.

Bundesweit 24 Anschläge

Allein in den vergangenen zwei Monaten zählte die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) in Köln bundesweit 24 Anschläge auf Moscheen, 18 von ihnen gehören zur Ditib, die wegen ihrer Nähe zum türkischen Staat umstritten ist. Die angespannte Lage war gestern auch Thema in den Freitagsgebeten in Mannheim. „Der Druck steigt, Angst und Aggressionen auch, die Toleranz nimmt ab“, heißt es aus Polizeikreisen. Kaum ein Wochenende vergeht, ohne Protestkundgebungen der einen oder anderen Seite. „Die Menschen haben Angst vor einem Attentat und sind verunsichert“, sagt Talat Kamran vom Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog. Das Unbehagen wachse. „Die Leute sind vorsichtiger geworden“, so Kamran. Er bekräftigt: „Wir wollen keine Schwierigkeiten haben“. aph