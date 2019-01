Wagemutige Seiltänzerinnen auf dünnem Drahtseil, Akrobaten, die Menschenpyramiden bauen, und Trapezkünstler, die beeindruckende Kunststücke vorführen: In acht Vorstellungen zeigten die kleinen Stars am Wochenende, was sie beim Kinder- und Jugendzirkus Paletti im vergangenen Jahr gelernt haben. Insgesamt 400 kleine Kursteilnehmer ab zwei Jahren führten Kunststücke auf.

