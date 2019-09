Mutige Musiker

Die Mannheimer Bläserphilharmonie ist nun schon seit 14 Tagen in China unterwegs. Mittlerweile haben wir Musiker die Tour-Routine verinnerlicht: Auf Reisetag mit Zug, Bus oder Flugzeug folgt der Konzerttag. Manchmal stehen von unseren Begleitern organisierte Besichtigungen oder – wie in Peking – Begegnungen mit chinesischen Orchestern auf dem Programm. Doch es bieten sich auch Gelegenheiten, auf eigene Faust Entdeckungen im Gastland zu machen und so abseits der Gruppe für Abwechslung vom Tour-Alltag zu sorgen.

Die Sportler unter uns nutzen die liebevoll angelegten Parks in den Großstädten für morgendliche Jogging-Runden. Vor imposanter Hochhauskulisse läuft man vorbei an Seen, Pagoden und Bächen, durchquert Gärten und Bambus-Wäldchen. Diese Parks sind tagsüber voller Leben: Auf kleinen Plätzen üben sich Gruppen älterer Damen in Gymnastik. Ein paar Meter weiter singt ein Chor, Menschen tanzen, ein kleines Musikensemble probt mit traditionellen Instrumenten, andere trainieren mit Schwertern Tai-Chi-Bewegungsabläufe. Die schwüle Hitze im Süden Chinas macht uns bei den sportlichen Aktivitäten zu schaffen, doch das hält unsere Flötistin Anja Busch nicht davon ab, ein Zirkeltraining anzubieten. Willkommener Ausgleich auf unserer Tournee.

Andere gehen auf kulinarische Entdeckungsreise. Die Vielfalt ist kaum zu überblicken, und so langsam werden unsere Musiker mutiger: Der Hot Pot ist eine Spezialität in China, bei der verschiedene Zutaten in einem Topf Brühe gegart werden. Neben unbekannten Gemüsesorten und Tofu landen bei dem ein oder anderen auch Hühnerfüße und sogar Schildkröte im Topf. Geschmacklich sei deren Fleisch eher neutral und damit gar nicht so abenteuerlich, wie es klingt. Sagen die, die es probiert haben.

Im Anschluss an die Konzerte starten manche Musiker ins Nachtleben. Gerade in Shenzhen bietet sich dazu reichlich Gelegenheit. Am Fuß des vierthöchsten Wolkenkratzers der Welt – dem Pingan International Financial Center – kann man in neuen Clubs zu elektronischer Musik bis zum Morgen feiern. Der Schlaf lässt sich ja dann am folgenden Reisetag auf der siebenstündigen Zugreise zu unser siebten Station Fu’an nachholen.

Melanie Moll (28) ist Gymnasial-lehrerin und spielt Querflöte. Studentin Marla Roh (21) spielt Trompete. Sie berichten für den „MM“ von der bis 9. September dauernden Chinareise der Mannheimer Bläserphilharmonie.

