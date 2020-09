Mutiges Signal gesetzt

Die Sicherheitsvorkehrungen sind beeindruckend. Damit sich ihre Gäste sicher fühlen, haben die Palazzo-Chefs von einem speziellen Belüftungssystem bis hin zu Glaswänden zwischen einzelnen Bereichen ordentlich in Schutzmaßnahmen investiert. Von Medizinern und dem Gesundheitsamt abgesegnet, haben sie damit sicherlich alles getan, um eine Ansteckung mit Corona abzuwenden. Das ist auch richtig so, denn die Gesundheit der Besucher muss oberste Priorität haben. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Mehrkosten für das Hygienekonzept in Kombination mit reduzierten Besucherzahlen nicht zu einem wirtschaftlichen Fiasko summieren.

Krisen bergen auch Chancen

Aber nehmen wir mal an, dass alle Vorsorgemaßnahmen wie geplant fruchten. Und da ja jede Krise auch immer eine Chance bietet, werden die Besucher in diesem Jahr so viel Platz an und rund um ihren Tisch haben, wie es vielleicht in keiner folgenden Saison mehr möglich ist.

Wenn sich dann noch herausstellen sollte, dass die neue Palazzo-Saison unter dem Strich auch finanziell für die Veranstalter tragbar war, dann haben die Palazzo-Chefs nicht nur unternehmerischen Mut bewiesen, sondern auch für ihre Gäste ein Signal gesetzt. Die Botschaft lautet: Wenn die nötigen Hygienekonzepte stimmen, dann ist Lebensfreude sehr wohl auch in Zeiten von Covid 19 möglich – genussvoll und ohne Angst.

Vielleicht kann dann jener so besondere Palazzo während der Corona-Pandemie sogar Modellcharakter für andere Veranstaltungen haben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020