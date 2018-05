Mutmaßliche Gewalttäter (16) und (18) in Haft

Anzeige

Mannheim.Am 16. April sollen sie zwei junge Männer mit Tritten und Schlägen zum Teil schwer verletzt haben - nun sitzen zwei 16- und 18-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Haft. Wie die Ermittlungsbehörde mitteilte, stehen die beiden Männer im Verdacht, mit sieben weiteren Beschuldigten die beiden 16 und 18 Jahre alten Männer an der Endstelle auf der Schönau attackiert und ihnen dabei Brüche, Prellungen und Hautabschürfungen zugefügt zu haben. Die Verletzungen des 18-Jährigen waren dabei so schwer, dass er stationär in einer Klinik behandelt werden musste.

Laut Auskunft des ermittelnden Staatsanwalts wird derzeit neben dem 16- und dem 18-Jährigen gegen sechs namentlich bekannte Beteiligte ermittelt. Zudem gibt es mindestens einen weiteren Beteiligten, der den Ermittlern noch nicht bekannt ist.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden zunächst Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten erwirkt. Bei Wohnungsdurchsuchungen konnten zudem 60 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt werden. Nach der Vorführung beim Amtsgericht wurden die 16- und 18-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. (mer)