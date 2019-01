Mutmaßlicher Brandstifter (29) in Untersuchungshaft

Mannheim.In Mannheim, Hamburg und Burgthann (Landkreis Nürnberg) soll er schwere Brandstiftungen begangen haben - nun sitzt ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten, ereignete sich die Mannheimer Tat bereits am 2. August 2017. Um kurz vor 3 Uhr morgens soll sich der junge Mann demnach in ein Haus in der Gaußstraße begeben haben. Im zweiten Obergeschoss des Hauses brachte er laut aktuellen Vorwürfen eine benzingetränkte Paste an einer Wohnungstür an, entzündete diese und floh aus dem Haus. Als der untere Teil des Türrahmens und die Tür selbst vollständig brannten, begann sich das Feuer in die Wohnung auszubreiten. Dabei löste der Rauchmelder aus und die Bewohner erwachten. Mit einem Feuerlöscher und Wasser konnten die Bewohner das Feuer selbst löschen, die Feuerwehr musste nicht mehr aktiv werden.

Bereits im Juni 2017 soll der Mann im bayrischen Burgthann ein Fahrzeug in Brand gesetzt, mehrere Körperverletzungen befangen und auch seine ehemalige Freundin bedroht haben. Zuletzt soll der 29-Jährige in Hamburg auffällig gewesen sein, als er einen pyrotechnischen Gegenstand in eine Wohnung geworfen haben soll. Durch ein schnelles Eingreifen der Wohnungsinhaberin kam es laut Polizei in diesem Fall nur zu Brandflecken am Holzfußboden.

Der Verdächtige konnte in der Folge namentlich ermittelt und im August zur Fahndung ausgeschrieben werden. Durch Unterstützung von Fahndungskräften aus Frankfurt konnte der Mann am 3. Januar in einer hessischen Gaststätte festgenommen werden. Nach einer Vorführung beim Ermittlungsrichter wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. (pol/mer)