Mutmaßlicher Dieb in Haft

Weil er mit einem Komplizen mehrere Gegenstände aus geparkten Fahrzeugen gestohlen haben soll, sitzt ein 31-Jähriger in Haft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wird der Mann verdächtigt am Donnerstag gegen 19 Uhr Smartphones, einen Laptop, eine Aktentasche sowie zwölf Flaschen eines Energy-Drinks vor einem Fitnessstudio in der Straße Im Pfeifferswörth in Feudenheim gestohlen zu haben. Der 31-Jährige und sein Mittäter flüchteten laut Polizei, konnten später jedoch in der Innenstadt gefasst werden. Das Diebesgut wurde im Fahrzeug des Duos sichergestellt. Ein Haftrichter erließ gegen den 31-Jährigen Haftbefehl – sein Mittäter wurde wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Ob die Männer für weitere Taten infrage kommen, wird derzeit geprüft. pol/mer

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019