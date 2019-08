Mutmaßlicher Drogendealer verhaftet

Ein 36-Jähriger ist festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er soll seit mindestens Januar des vergangenen Jahres in Mannheim und Ludwigshafen mit Drogen gehandelt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten, verletzte der Mann bei seiner Festnahme am Donnerstag einen der Beamten. Den Angaben zufolge soll der Verdächtige zwischen Januar und Dezember 2018 in einer Diskothek in Neckarau in mindestens vier Fällen an eine 24-Jährige jeweils ein bis zwei Gramm Amphetamin verkauft haben. Gegen die junge Frau wurde gesondert ermittelt.

Als die Ermittler die Wohnung des 36-Jährigen in Ludwigshafen am Donnerstag durchsuchten, wurden nach Angaben der Polizei rund 330 Ecstasy-Tabletten, ungefähr 500 Gramm Amphetamin, etwa 45 Gramm Haschisch und Marihuana sowie rund 1000 Euro mutmaßliches Dealgeld gefunden und sichergestellt. Zudem soll der Mann ein Butterfly-Messer griffbereit in der Wohnung bereitgehalten haben.

Während der Durchsuchung trafen Polizeibeamte in Zivil den Verdächtigen in unmittelbarer Umgebung seiner Wohnung an. Vor einer Kontrolle versuchte er zu flüchten, er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Gegen seine Festnahme setzte er sich vehement zur Wehr und verletzte dabei einen Polizeibeamten.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim Amtsgericht den Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er wurde am Freitag dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt. Nachdem der Haftbefehl eröffnet wurde, wurde der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

