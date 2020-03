MVV-Aktion fördert den Nachwuchs

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen steht im Mittelpunkt einer Aktion der MVV, die Nachwuchs-Projekte von Vereinen unterstützt. Diese können sich bis zum 10. März um 15 Uhr bewerben.

Wichtig dabei: Es können nur Projekte eingereicht werden, bei denen die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt steht. Über ein Online-Formular auf der Internetseite www.mvv.de/sponsoringfonds beschreiben die Vereine ihre Vorhaben, sie erklären also beispielsweise, worum es geht und wer gefördert werden soll.

Nach dem Ablauf der Bewerbungsfrist prüft die MVV die Unterlagen und stellt alle geeigneten Projekte in der MVV-App Mein Quadrat vor. Vom 23. März bis zum 22. April, 12 Uhr, können dann alle Vereinsmitglieder, Freunde, Bekannte und Fans in der App über die besten Projekte abstimmen. Die Vereine dürfen in dieser Zeit ihre Projekte dann zusätzlich selbst bewerben, um so möglichst viele Unterstützer zu gewinnen. Die fünf Vorhaben mit den meisten Punkten werden schließlich auf dem Maimarkt am MVV-Stand in der Halle der Metropolregion Rhein-Neckar prämiert.

In der letzten Runde des MVV-Sponsoringfonds machten unter anderen Projekte des Carneval Clubs Waldhof 1960, der Ilvesheimer Bürgerhilfe und des Inline Sport Clubs Mannheim das Rennen. mai/red

