MVV eröffnet Zentrum

Es gibt ein Kinderprogramm, und für die Erwachsenen sind Probefahrten mit Elektrofahrzeugen möglich: Mit einem Fest für Bewohner und Interessierte eröffnet die MVV Energie an diesem Freitagnachmittag ihr „Nachbarschaftsoase“ genanntes Zentrum im neuen Stadtteil Franklin. Beginn ist um 14 Uhr, enden wird das Eröffnungsfest gegen 17 Uhr.

Die Einrichtung in der George-Washington-Straße 184 ist laut MVV als Treffpunkt für Bewohner, Kunden und Bauherren gedacht. Das Unternehmen stellt dort seine Produkte rund ums Thema Energie vor. In dem Gebäude befindet sich auch die Mobilitätszentrale für den Stadtteil, die von der Gesellschaft „Franklin mobil“ betrieben wird. Sie will erreichen, dass durch Angebote wie Leihfahrräder oder Leihautos die Zahl der privaten Wagen langfristig sinkt. imo

