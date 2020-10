MVV nimmt 100. Ladepunkt in Mannheim in Betrieb

Mannheim.Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat den 100. Ladepunkt für Elektroautos in Mannheim in Betrieb genommen. Seit 2017 baut das Unternehmen die Ladeinfrastruktur aus. Alle Ladesäulen in Mannheim stehen auch TENK-Kunden, ein Zusammenschluss der MVV, Stadtwerke Heidelberg und Technische Werke Ludwigshafen (TWL) zur Verfügung. Die nächste Ausbaustufe im Rahmen der Projekte MaLIS („Mannheimer Ladeinfrastruktur“), die voraussichtlich noch in diesem Jahr starten wird, sieht verstärkt Schnelladestationen vor. Geplant sind 16 DC Ladepunkte mit einer Mindestleistung von 150 Kilowatt je Ladepunkt, also zusammen 2.400 Kilowatt. Dabei sind laut MVV auch Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt vorgesehen. Am Ende des Ausbauplans sollen insgesamt 164 Ladestationen in Mannheim und der Region zur Verfügung stehen.

