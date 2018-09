MVV verkauft jetzt auch Autos

Thorsten Langscheid

Das Elektroauto für den Massenmarkt attraktiv machen – an diesem Geschäft will die MVV Energie AG mitverdienen und bietet als erster deutscher Stromanbieter ein Komplettpaket, quasi fürs Einfamilienhaus, an: Auto, Sonnenkollektor und Ladestation – alles zusammen für 27 500 Euro. „Bezahlbar“, wie MVV-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer findet . Zum Vergleich: der etwas

...