MVV wartet Wärmenetz

Anzeige

Die MVV Energie AG überprüft am kommenden Samstag routinemäßig das gesamte Fernwärmenetz der Stadt. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, dass für die langfristige Sicherheit der Fernwärmeversorgung in Mannheim eine regelmäßige Überprüfung der Transportleitungen und der Netzanlagen unverzichtbar sei. Dafür nutze das Energieunternehmen immer wieder die Sommermonate, da erfahrungsgemäß außerhalb der Heizperiode der Warmwasserverbrauch der Fernwärmekunden entsprechend gering sei.

Um die Arbeiten durchführen und die Transportleitung testen zu können, muss die Fernwärmeversorgung am 21. Juli in der Zeit von 13 bis 18 Uhr im gesamten Netzbereich in Mannheim abgestellt werden. Anschließend wird die Fernwärmeversorgung dann schrittweise wieder in Betrieb genommen.

Geringfügige Beeinträchtigungen

„Die Kundenanlagen in den jeweiligen Häusern sind von den Tests nicht betroffen, es werden nur die Leitungen überprüft, es kommt also keiner unserer Mitarbeiter in die Wohnungen,“ betonte ein Sprecher der MVV auf Anfrage. Für die mit Fernwärme versorgten Haushalte bedeutet die Überprüfung jedoch, dass es an dem samstäglichen Nachmittag zu geringfügigen Beeinträchtigungen beim Warmwasser kommen kann, sobald die hausinternen Speicher leer sind. Die MVV empfiehlt daher, Duschen oder Baden außerhalb dieser Zeit zu legen – und bittet gleichzeitig in einer Mitteilung an die Bürger um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten. tan/red