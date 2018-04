My Fair Lady – ein Klassiker im Nationaltheater

Anzeige

Ein Lehrstück über die Manipulation von Menschen ist der Evergreen „My Fair Lady“ von Frederick Loewe aus dem Jahr 1956. Regisseur Helmut Baumann inszenierte die Geschichte des Sprachforschers Higgins, der eine Straßengöre zur Lady umerziehen will, im Jahr 2010 im Stil der Verfilmung mit Audrey Hepburn. Das Musical „ My Fair Lady“ wird im Nationaltheater am Freitag, 13. April, um 19 Uhr aufgeführt. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. has (Bild: NTM)