„Die Radikalisierung ist noch nicht vorbei. Es wird noch viel kommen in den nächsten Jahren“, prophezeit Michael Blume, als er über den Anschlag in Halle spricht. Der erste Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus ist im Lessing-Gymnasium zu Gast bei drei Klassen der neunten und zehnten Jahrgangsstufe. Wie tief Antisemitismus noch heute in Denken und Sprache verwurzelt ist, zeigt Blume mit einem anschaulichen Beispiel: „Während des Nationalsozialismus wurden aus dem Buchstabieralphabet hebräische Namen gelöscht. Bis heute heißt es N wie Nordpol und nicht mehr N wie Nathan.“

Während es bei Rassismus um die Abwertung einer Gruppe gehe, bedeute Antisemitismus eine neidvolle Aufwertung. „Die jüdische Bevölkerung macht 0,2 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Gleichzeitig tragen Juden 20 Prozent der Nobelpreise“, so Blume. Das Judentum sei als Welt- und Bildungsreligion gegründet worden, das ließ Juden besonders erfolgreich werden und rief Neid und Misstrauen hervor.

Viele Verschwörungstheorien

Antisemitismus und Verschwörungstheorien seien schon immer Hand in Hand gegangen. Auch Theorien, die keinen direkten Bezug zum Judentum hätten, fielen am Ende auf Juden als angebliche Strippenzieher zurück – man müsse nur lang genug im Internet danach suchen. Die Schüler tragen Theorien, die sie schon kennen, problemlos zusammen: Sie reichen von der Rothschild-Verschwörung über Chemtrails und der Germanischen Neuen Medizin bis hin zum „erfundenen Klimawandel“. Ein Dauerbrenner sei die Theorie der Erde als Scheibe, die heute von der „Flat Earth Society“ verfochten werde.

Wozu dienen Verschwörungstheorien? „Menschen erfahren Sinn, wenn sie glauben, eine angeblich verborgene Wahrheit in die Welt tragen zu müssen“, erklärt Blume. In den ersten Monaten seien die Anhänger von Verschwörungstheorien in ihren Recherchen regelrecht gefangen, auch das soziale Umfeld wechsle. In einer zweiten Phase erlebten sie große Ängste. „Der Ausstieg aus einer Verschwörungstheorie ist gleichzusetzen mit dem aus einer Sekte“, so Blume, der solche Fälle persönlich kennt.

Mit dem Aufkommen neuer Medien haben sich antisemitische Anfeindungen verschärft, erklärt Blume: Mit dem Buchdruck, Rundfunk und Fernsehen – und schließlich mit dem Internet Anfang des 21. Jahrhunderts. Filterblasen, soziale Bestätigung und Emotionalisierung führten dazu, dass sich die antisemitsche Szene neu radikalisiere.

Darf man Israels Politik kritisieren? Blumes Antwort: So wie auch andere demokratische Staaten. Generell seien Juden und Israelis keine schlechteren oder besseren Menschen als andere. „Der Staatsanwalt in Israel hat genauso viel Arbeit wie in anderen Ländern“, zitiert er die Aussage eines Freundes. Im Vortrag macht Blume immer wieder eines deutlich: Antisemitismus betrifft nicht nur Juden– er ist eine Projektionsfläche für Neid und Hass. Es gelte das Motto des Philosophen Sartre: Wenn es den Juden nicht gäbe, würde ihn der Antisemit erfinden.

Entscheidende Lebensjahrzehnte

Für Blume ist Bildung der Schlüssel im Kampf gegen Antisemitismus, außerdem die direkte Begegnung mit jüdischen Menschen. Dafür seien etwa Austauschprogramme sinnvoll, wie das zwischen dem Leo-Baeck-Bildungszentrum in Haifa und dem Lessing-Gymnasium, das 2007 ins Leben gerufen wurde. „Gerade in den ersten zwei Lebensjahrzehnten müssen Menschen ein Vertrauen in die Welt entwickeln“, meint Blume. Denn genau das fehle Antisemiten und Verschwörungstheoretikern. Zum Abschluss wünscht er den Schülern „eine gute Zukunft – auf einer runden Erde.“

