"Nach 20 Jahren ist das ungewöhnlich“

Am 20. März 1998 stellte das Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl aus. Mehr als 20 Jahre wurde der Mann gesucht, der im August 1997 mit zwei weiteren Tatverdächtigen zwei Mädchen auf der Schönau sexuell genötigt und missbraucht haben soll. Am vergangenen Freitag erreichte das Amtsgericht dann ein Anruf aus Frankfurt - die dortige Bundespolizeidirektion teilte der Mannheimer Behörde mit, dass der Gesuchte gerade festgenommen worden sei (wir berichteten). „Eine Festnahme nach so langer Zeit ist ungewöhnlich“, bestätigte gestern Richter Gunter Carra, Pressesprecher am Mannheimer Amtsgericht, dem „MM“.

Bei dem verdächtigen Mann handelt es sich um einen 39-Jährigen mit kanadischer und kosovarischer Staatsbürgerschaft. Zum Tatzeitpunkt 1997 habe er sich als jugoslawischer Asylbewerber in Deutschland aufgehalten. Am Freitag versuchte er, am Frankfurter Flughafen aus Pristina (Kosovo) kommend einzureisen. Bei der Passkontrolle entdeckten die Beamten, dass der Mannheimer Haftbefehl vorlag. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Verjährung dauert lange

Ihm wird vorgeworfen, sich mit zwei weiteren Männern einem zwölf- und einem 13-jährigen Mädchen in sexueller Absicht genähert, sie festgehalten und die Brüste und das Gesäß der beiden Mädchen ohne deren Einwilligung angefasst zu haben. Im ersten Haftbefehl vom März 1998 war zudem ein Diebstahlsdelikt enthalten. Nach der Verjährung dieses Delikts stellte das Mannheimer Amtsgericht den Haftbefehl am 24. April 2013 erneut aus.

Der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern verjährt dagegen nicht so schnell, erklärt Gunter Carra. Die Verjährung regele in diesem Fall Paragraf 78 b des Strafgesetzbuches. Demnach beginne eine Frist von zehn Jahren bis zu einer Verjährung erst in dem Moment, wenn die Opfer 30 Jahre alt werden.

Hauptverfahren in Mannheim

Derzeit prüfe die zuständige Richterin am Mannheimer Amtsgericht, ob gegen den Tatverdächtigen nun das Hauptverfahren eröffnet werde. Sollte dies der Fall sein, werde das Verfahren in den nächsten sechs Monaten in Mannheim beginnen.

Der Strafrahmen für sexuellen Missbrauch bewegt sich laut Amtsgerichtssprecher Carra zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. stp

