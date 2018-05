Anzeige

„Herzlichkeit bewahren“

Geschickt verwendete er anfangs bewusst die männliche Form – und umso größer war die Überraschung. „Sie hat gelernt, sich in einer von Männern dominierten Wirtschaftswelt durchzusetzen“, so Peeck über Waldkirch. Auf dem Waldhof aufgewachsen, studierte sie in Heidelberg und ist Diplom-Übersetzerin für Russisch und Englisch. 1992 übernahm die Mutter von drei Söhnen die Geschäftsführung des über 475 Jahre alten Verlags, eröffnete 2007 eine Buchhandlung und ist nebenbei vielfältig ehrenamtlich engagiert. Peeck bescheinigte ihr „herausragende Verdienste um Wirtschaft und Kultur“: „Sie hat das kulturelle und kommunale Leben in vielen Bereichen mitgeprägt!“, so Peeck, sei aber „Unternehmerin durch und durch“.

Waldkirch bedankte sich gerührt, aber auch mit nachdenklichen Worten. Sie bewundere die Jugendarbeit und habe sich bei den „Löwenjägern“ „von Anfang an wohlgefühlt wie in einer Familie“. Dazu gehöre zwar „auch mal Zoff“, aber der Verein möge darauf achten, dass „die Herzlichkeit, die besondere Atmosphäre erhalten bleibt“, mahnte sie.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018