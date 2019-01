Nach abgebrochener Suche im Pfingstbergweiher: 14-Jähriger meldet sich bei Polizei

Mannheim.Der Junge, der vermeintlich im Pfingstbergweiher eingebrochen war, hat sich nach einer mehrstündigen Suchaktion bei der Polizei gemeldet. Das teilte die Behörde am späten Donnerstagabend mit. Demnach hat der Junge gegen 21 Uhr über den Notruf bei der Polizei angerufen. Er gab an, dass er kurz zuvor von der Suchaktion gehört habe. Laut seinen Angaben war er kurz nach 17 Uhr am See joggen. Als er seine Schuhe im Wasser säubern wollte, sei er vorwärts durch das Eis in den See gefallen. Nachdem er sich selbst wieder befreien konnte, rannte er in triefnasser Kleidung mit einem Freund nach Hause, gab die Polizei an.

Zuvor war die Suche nach dem vermeintlich durch die Eisschicht des Mannheimers Pfingstbergweihers eingebrochenen Kind nach rund zwei Stunden eingestellt worden.

Mehrere Zeugen hatten den Vorfall gemeldet. Sie gaben an, dass Kinder am Wasser gewesen seien, die möglicherweise das Eis im Uferbereich zum Brechen gebracht hätten. Da der Polizei keine Vermisstenmeldungen vorlagen, wurde die Suche gegen 19.30 Uhr eingestellt.

Die Zeugen hatten die Einsatzkräfte kurz nach 17 Uhr alarmiert und waren bei einsetzender Dunkelheit davon ausgegangen, dass ein Kind ins Eis eingebrochen sei. Feuerwehr, DLRG und weitere Rettungskräfte waren daher zu einem Großeinsatz mit rund 45 Personen ausgerückt. Zehn Rettungstaucher sowie Spürhunde und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera durchsuchten das Gebiet weiträumig, konnten aber niemanden finden.

Trotz der anhaltenden Minus-Temperaturen der vergangenen Tage seien Eisschichten auf Seen und anderen Gewässern in der Region in keinem Fall tragfähig, sagte ein Sprecher der Mannheimer Feuerwehr. Sie sollten daher grundsätzlich nicht betreten werden.