Nach Anstieg appelliert Kurz an Rückkehrer aus Risikogebieten

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Mannheim steigt seit einigen Wochen wieder an. Zuletzt gab es an einem Tag einen so starken Anstieg wie Anfang April. Einen „sehr hohen Anteil“ an den steigenden Fallzahlen haben Rückkehrende aus Risikogebieten, macht die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung deutlich. Deshalb wird man in den kommenden beiden Wochen mit einer

...