Nach Auszeit mit neuer Energie ans Werk

Zur Auszeit gehört für den Mannheimer aus dem Stadtteil Vogelstang der Fußball, seit zehn Jahren betreibt er den Sport intensiv. Mit der A-Jugend in Ilvesheim ist der Linksverteidiger von der Kreis- in die Landesliga aufgestiegen, jetzt spielt er beim SC Pfingstberg-Hochstätt. Und drückte bei der WM – nach dem Ausscheiden Deutschlands – sowohl England als auch Frankreich fest die Daumen.

Eine deutlich längere Auszeit folgt demnächst: „Für ein halbes Jahre werde ich in Australien Work and Travel machen – um Abstand zu gewinnen“, erzählt er. Abstand bekommen und Neues kennenlernen konnte er auch während seiner Schulzeit – zum Beispiel bei einem vier Wochen währenden Schüleraustausch in der neunten Klasse im französischen Straßburg. Der Ganztagsunterricht dort sei „eine große Umstellung“ gewesen. Zu seiner Gastfamilie haben er und seine Eltern noch immer Kontakt.

Chirurgie oder Pathologie als Ziel

Baut Cedric Heckmann auch beruflich auf Französisch? Oder vielleicht auf Englisch oder Deutsch? „Überhaupt nicht“, berichtet der Abiturient von seinen Plänen, Medizin zu studieren. Und hat auch schon ganz konkrete Vorstellungen von seinem späteren Arbeitsgebiet: „Chirurgie oder Pathologie“. Auf die Idee gebracht haben ihn Serien wie „Bones – Die Knochenjägerin“. Wobei er natürlich weiß, dass die Darstellungen in solchen Serien nicht besonders realistisch sind.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.07.2018