Nach Brandstiftung im Alten Relaishaus: Inhaftierter Eigentümer sagt Sicherung der Ruine zu

Genau vier Jahre nach dem Feuer im Alten Relaishaus auf der Rheinau kommt in die Angelegenheit Bewegung: Der wegen Brandstiftung in Haft sitzende Eigentümer des im Oktober 2015 großteils zerstörten historischen Bauwerks ist bereit, die Ruine in den kommenden Wochen auf eigene Kosten sichern zu lassen. Dies teilt die Stadt Mannheim mit, die sich ihrerseits weiterhin um den Erwerb des Grundstücks bemüht.

Es ist Mittwoch, 21. Oktober 2015, 2.05 Uhr, als eine Anwohnerin in der Relaisstraße die Polizei alarmiert: Flammen schlagen aus dem Alten Relaishaus. Binnen Minuten sind die Feuerwehren vor Ort. Drei Trupps starten den „Innenangriff“, müssen sich jedoch zurückziehen, auf einen „Außenangriff“ mit Drehleiter umstellen. Denn die Feuergewalt ist übermächtig, Dachstuhl und hölzerne Innentreppe brennen wie Zunder. Erst am Mittag heißt es „Feuer aus“. Wie durch ein Wunder kommt in dieser dicht bebauten Ecke des Stadtteils kein Mensch zu Schaden.

Gelände vergammelt

Bald wird klar: Hier ist gezündelt worden. Der 46-jährige Eigentümer kommt vor Gericht. Die Anklage fordert elf Jahre Haft, am Ende werden es acht - wegen „besonders hoher krimineller Energie“. Geldgier habe ihn veranlasst, das Haus anzustecken - um so die Versicherungssumme, eine halbe Million Euro, zu kassieren und damit ohne lästige Denkmalschutzauflagen einen attraktiven Neubau zu finanzieren.

Seither sitzt der Eigentümer hinter Gittern, in einer Haftanstalt in der Pfalz. Derweil gammelt die Ruine des historischen Bauwerks vor sich hin, ist Wind und Wetter ausgesetzt. Nach zwei Jahren erbarmt sich die Stadt zu handeln. Vor allem aus Sicherheitsgründen lässt sie Ende 2017 die verbliebenen Wände stabilisieren; die nach oben offenen Flächen werden notdürftig abgedeckt.

Das kostet 70 000 Euro Steuergelder, die sich die Stadt zurückholen will. Doch gegen diesen Kostenbescheid wie gegen die Rettung an sich reicht der Besitzer Widerspruch beim Regierungspräsidium ein und - nach dessen kürzlicher Ablehnung - Klage beim Verwaltungsgericht.

Doch nun gibt es eine neue Entwicklung: „Die Eigentümerseite hat zugesagt, freiwillig in den nächsten Wochen ein Fachunternehmen mit den Sicherungsmaßnahmen zu beauftragen“, sagt Jan Krasko, Pressesprecher der Stadt in Baufragen. Das Baugebot gegen den Besitzer, von der Verwaltung noch vor kurzem verkündet, ist noch nicht erlassen.

Dafür laufen derzeit aber endlich ernsthafte Gespräche über den Erwerb des Grundstücks. „Die Stadt steht mit der Eigentümerseite in Kontakt“, bestätigt Krasko. Zu Zahlen macht er jedoch keine Angaben.

Gerüchten, die Stadt strebe eine Aufhebung des Denkmalschutzes an, erteilt die Verwaltung eine klare Absage: „Nein“, sagt Jan Krasko eindeutig auf die Frage, ob dies geplant sei. Rückendeckung erhält sie dabei von wichtigen politischen Kräften. Den historischen Charakter des Bauwerks „gilt es auf jeden Fall zu erhalten“, sagt Elke Zimmer, in der grünen Gemeinderatsfraktion für Rheinau zuständig. „Ich bin für den Erhalt, gerne mit einem Anbau oder einer Erweiterung“, meint Thorsten Riehle (SPD). Die CDU ist grundsätzlich ebenfalls für einen Erhalt, „wenn ein Wiederaufbau finanziell vertretbar ist“, wie Fraktionschef Claudius Kranz betont, etwa mit Zuschüssen des Denkmalschutzes. Als mögliche künftige Nutzer werden immer wieder Quartiermanagement und/oder Heimatmuseum genannt.

Die Rheinauer sind inzwischen genervt: „Alles besser als das“, sagt Peter Benz, der direkt gegenüber ein traditionsreiches Schmuck- und Uhrengeschäft betreibt. Zu Umsatzeinbußen führe die Ruine zwar nicht: „Deswegen kommt keiner weniger in mein Geschäft.“ Der Schaden liege eher im emotionalen Bereich, für das Image des Stadtteils: „Und mir als Rheinauer tut es einfach weh, das Gebäude so zu sehen.“

